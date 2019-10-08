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Сплошной обман: звезды на обложках и в жизни 

SM News 17 часов назад
Если верить глянцевым изданиям, то все звезды — это фарфоровые куклы с идеальными лицами и телами.
Линдси Лохан
1/5  Линдси Лохан
Фото:
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Синди Кроуфорд
2/5  Синди Кроуфорд
Фото:
Кеша
3/5  Кеша
Фото:
Бритни Спирс
4/5  Бритни Спирс
Фото:
Кейт Хадсон
5/5  Кейт Хадсон
Фото:
Если верить глянцевым изданиям, то все звезды — это фарфоровые куклы с идеальными лицами и точеными телами. Однако правда состоит в том, что каждый из нас неидеален, а над созданием обложек журналов работает множество людей, которые делают из фигур знаменитостей настоящие конфетки. И эти фотосравнения в очередной раз это подтвердят!

Синди Кроуфорд

Чтобы скрыть самую «невыгодную» часть тела супермодели — немного обвисший после рождения двоих детей живот — фотографы нарядили Синди в закрытый купальник.

Линдси Лохан

Чтобы фигура актрисы выглядела наиболее выигрышно, фотограф выбрал подходящую позу и ракурс для фото, ну и без фотошопа, естественно, не обошлось…

Кеша

Певица все больше поправилась за последние годы и начала проповедовать бодипозитив. Жаль, что авторы этой обложки забыли об этом.

Бритни Спирс

Танцы помогают Бритни поддерживать форму, однако с возрастом качество тела певицы немного изменилось, но ретушеры продолжают фотошопить фигуру звезды так, словно ей двадцать с копейками лет!

Кейт Хадсон

Актриса потрясающе быстро пришла в форму после рождения второго ребенка и даже снялась в фотосессии для модного журнала. Однако как показали фотографии Кейт с пляжа, без фотошопа на фото не обошлось.
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Звёзды , Фото , Линдси Лохан , Бритни Спирс , Кейт Хадсон , Синди Кроуфорд
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