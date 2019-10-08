Сплошной обман: звезды на обложках и в жизни

Если верить глянцевым изданиям, то все звезды — это фарфоровые куклы с идеальными лицами и телами.

Если верить глянцевым изданиям, то все звезды — это фарфоровые куклы с идеальными лицами и точеными телами. Однако правда состоит в том, что каждый из нас неидеален, а над созданием обложек журналов работает множество людей, которые делают из фигур знаменитостей настоящие конфетки. И эти фотосравнения в очередной раз это подтвердят!

Синди Кроуфорд

Чтобы скрыть самую «невыгодную» часть тела супермодели — немного обвисший после рождения двоих детей живот — фотографы нарядили Синди в закрытый купальник.

Линдси Лохан

Чтобы фигура актрисы выглядела наиболее выигрышно, фотограф выбрал подходящую позу и ракурс для фото, ну и без фотошопа, естественно, не обошлось…

Кеша

Певица все больше поправилась за последние годы и начала проповедовать бодипозитив. Жаль, что авторы этой обложки забыли об этом.

Бритни Спирс

Танцы помогают Бритни поддерживать форму, однако с возрастом качество тела певицы немного изменилось, но ретушеры продолжают фотошопить фигуру звезды так, словно ей двадцать с копейками лет!

Кейт Хадсон

Актриса потрясающе быстро пришла в форму после рождения второго ребенка и даже снялась в фотосессии для модного журнала. Однако как показали фотографии Кейт с пляжа, без фотошопа на фото не обошлось.