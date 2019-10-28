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Звезды, из-за пластики потерявшие индивидуальность 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о знаменитых красавицах, которые напрасно сделали пластические операции. К их помощи прибегают женщины, желающие скорректировать черты лица или сохранить молодость. Но иногда пластические преображения делают лицо стандартным и лишённым индивидуальности. Общественность уже неоднократно замечала, что звёзды, которые когда имели особые изюминки во внешности, после визитов к хирургам становятся похожими одна на другую.
Ранее «Рамблер» выяснил, может ли красивая женщина иметь длинный нос.
Теги:
Звёзды , Видео
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