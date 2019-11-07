Заворотнюк пожелала мужу удачи

Заворотнюк желает мужу удачи

После затянувшейся паузы на станице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая информация. На опубликованном фото актрису обнимает ее муж Петр Чернышев с подписью:

У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!

Неравнодушные к судьбе актрисы оставили множество комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления и надеждой на чудо.