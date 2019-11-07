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Заворотнюк желает мужу удачи 

Рамблер 3 часа назад
Заворотнюк пожелала мужу удачи
Фото: @a_zavorotnyuk
После затянувшейся паузы на станице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая информация. На опубликованном фото актрису обнимает ее муж Петр Чернышев с подписью:
У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!
Неравнодушные к судьбе актрисы оставили множество комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления и надеждой на чудо.
Ранее "Рамблер" писал, что семья Заворотнюк высказалась о денежных поборах.
Видео дня. Алена Водонаева об эротике и альфонсах для Рамблер/Live!
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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