Как выглядит темнокожий сын Ирины Понаровской 

Видео рассказывает о судьбе сына певицы Ирина Понаровской. Энтони родился в 1984 году, отцом его был тогдашний супруг Ирины темнокожий певец Вейланд Родд. Малышу Энтони, который унаследовал от родителя тёмную кожу, жилось несладко: ему частенько доставалось от сверстников за нетипичную внешность. Поговаривают, что именно ради спокойствия сына Понаровская в начале нынешнего века на много лет исчезла из поля зрения поклонников. Сейчас парню уже 35, он работает ювелиром и уже подарил Ирине двоих внуков.
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