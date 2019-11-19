Украинки, ставшие знаменитыми в России

Многие знаменитые певицы, актрисы и телеведущие родились на Украине. Они переехали в соседнюю страну за славой и популярностью. Со временем им удалось получить то, что они хотели. "Рамблер" собрал украинок, которые прославились в России.

Анастасия Кожевникова, Вера Брежнева, Светлана Лобода и Анна Седокова , например, прославились благодаря "ВИА Гре". Они выступали с группой в разных составах, а потом начали сольную карьеру. Сейчас они очень востребованные певицы, а их песни всегда находятся в топах радиостанций.

Некоторые певицы самостоятельно пробивались к славе. Например, Ани Лорак сначала выступала на "Евровидении" от Украины, но скоро про певицу все забыли. Судьбоносным стало знакомство с продюсером Игорем Крутым, который помог девушке вновь "раскрутиться". Певица Анна Попелюх, выступающая под псевдонимом MARUV, сотрудничает с филиалом американского лейбла Warner Music в России. Она начинала в кавер-группы, а потом начала сольную карьеру и прославилась на весь мир.