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Украинки, ставшие знаменитыми в России 

Рамблер 1 час назад
Многие знаменитые певицы, актрисы и телеведущие родились на Украине. Они переехали в соседнюю страну за славой и популярностью. Со временем им удалось получить то, что они хотели. "Рамблер" собрал украинок, которые прославились в России.
Анастасия Кожевникова, Вера Брежнева, Светлана Лобода и Анна Седокова, например, прославились благодаря "ВИА Гре". Они выступали с группой в разных составах, а потом начали сольную карьеру. Сейчас они очень востребованные певицы, а их песни всегда находятся в топах радиостанций.
Некоторые певицы самостоятельно пробивались к славе. Например, Ани Лорак сначала выступала на "Евровидении" от Украины, но скоро про певицу все забыли. Судьбоносным стало знакомство с продюсером Игорем Крутым, который помог девушке вновь "раскрутиться". Певица Анна Попелюх, выступающая под псевдонимом MARUV, сотрудничает с филиалом американского лейбла Warner Music в России. Она начинала в кавер-группы, а потом начала сольную карьеру и прославилась на весь мир.
Телеведущая Регина Тодоренко родилась в Одессе, но настоящую славу ей принесло российское шоу "Орел и Решка". Потом она пробовала себя в качестве певицы, но решила остановиться на карьере "в кадре". Сейчас она ведет собственный проект на Youtube.
Видео дня. Как выглядит темнокожий сын Понаровской
Женский форум2 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Звёзды , Фото , Анна Седокова , Светлана Лобода , Регина Тодоренко , Анастасия Кожевникова , Вера Брежнева
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