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Из худышки — в пышку: 8 сильно располневших звезд 

Киноафиша 49 минут назад
Принято считать, что знаменитости — это «звезды», сияние которых недостижимо для обычных людей.
Многие из них, действительно, выглядят безупречно и потрясающе и являются примером для подражания миллионов фанатов. Но далеко не всем из селебритис удается держать себя в хорошей форме. Может быть, эпоха бодипозитива имеет свое влияние?

Лолита Милявская

Лолита — кумир миллионов российских женщин. Глядя на нее, становится как-то веселее и спокойнее на душе. Ее не смущают ни морщины, ни чужое мнение, ни даже очевидно лишний вес. За последние несколько лет звезда российской сцены поправилась более чем на 20 килограммов. Но свои эксцентричные «голые» костюмы певица носит до сих пор, и, кажется, что она чувствует себя в них очень комфортно.

Ева Польна

Некогда стройная и соблазнительная певица Ева Польна в последние годы очень изменилась. Хотя нет, она не просто изменилась, ее трудно узнать! Слева на фотографии мы видим утонченную притягательную блондинку, а справа сильно располневшую и уставшую особу. Да и с нарядами она явно перебарщивает в сторону образа женщины-фрика.

Витас

Голосистый певец еще всего несколько лет назад был стройным и подкаченным. Но сейчас мы видим, если можно так выразиться, надутый шарик. Некоторые поклонницы недоумевают, что могло случиться с подтянутым и обаятельным Витасом. Да, время не щадит никого, даже «7 элемента» российской эстрады.

Татьяна Догилева

Народная артистка Татьяна Догилева воспринимается многими как «человек из народа». Она открыто рассказывает о своих проблемах, переживаниях и тяжелой судьбе. Именно это и стало причиной набора лишнего веса, от которого сейчас никак не может избавиться знаменитая актриса. За последние годы она поправилась более чем на 20 килограммов. Самые преданные поклонники серьезно обеспокоены ее здоровьем.

Анна Седокова

Когда юная начинающая певица Анна Седокова появилась на кастинге в группу «ВИА Гра», она выглядела совершенно иначе: рыжие кудрявые волосы, маленькая грудь и хрупкая фигурка. Но любовь к еде привела ее к образу роковой соблазнительницы. Анна признается, что нынешняя фигура ее абсолютно устраивает — она обожает свой большой бюст и соблазнительную пятую точку.

Дана Борисова

Одна из самых красивых женщин начала 2000-х годов уже совсем не та, что была прежде. Из-за серьезных проблем с алкоголем и запрещенными веществами сейчас она выглядит совсем не так свежо как раньше. Дана прошла курс лечения от запрещенных веществ, и мы надеемся, что внешность бывшей звезды телеэкранов вновь станет прежней.

Мэрайя Кэри

А что мы только о своих, да о своих! Зарубежные звезды тоже имеют «грешки»! Та же Марайя Кэри — известная американская поп-певица — ужасно располнела. После 45 лет она стала активно набирать вес, результат вы видите на фото. Но судя по выражению лица Мэрайи, она не очень то и переживает по этому поводу.

Анна Семенович

С чем ассоциируется Анна Семенович у большинства зрителей? Правильно, с большой, очень большой грудью! Но с годами не только ее пышные формы стали привлекать внимание, но и лишние килограммы по всему телу. Как бы певица не старалась держать себя в хорошей форме — ничего не помогает. А недавно на шоу «Секрет на миллион» она поделилась с ведущей, что страдает от гигантомастии — патологии молочных желез, из-за которой они разрастаются до невероятных размеров. Уж не знаем, завидовать девушке или, все же, посочувствовать ей.
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Теги:
Звёзды , Фото , Мэрайя Кэри , Лолита Милявская , Анна Седокова , Татьяна Догилева , Ева Польна , Дана Борисова , Анна Семенович
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