Популярная телеведущая Лариса Гузеева вновь резко пообщалась с поклонниками.
Так, Гузеева опубликовала в своем Instagram безобидный пост о своей любви к Москве, но одна из ее подписчиц прокомментировала публикацию обидными для звезды словами.
"Откуда столько ненависти к простым людям? Не все лодыри и нытики. У вас тоже были взлеты и падения", — написала девушка, хоть эти слова совсем не относились к публикации Гузеевой.
Реакция Гузеевой не заставила себя ждать.
"Вы дура и провокатор. Я никогда не относилась к простым людям с ненавистью", — написала в ответ Лариса.
Девушка на это смогла лишь сказать, что "счастливые и достойные люди так себя не ведут".
Конечно, публика наблюдавшая за перепалкой в Сети разделилась на два "лагеря". Одни обвинили звезду в резкости, а другие встали на защиту телеведущей.
"Нормально и адекватно Лараоценивает гостей в студии. Разве она сказала кому-то что-то незаслуженно? …", — написала одна из подписчиц в защиту Гузеевой.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как Ларису Гузееву троллили юмористы Максим Галкин и Гарик Харламов.