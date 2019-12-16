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Гузеева оскорбила поклонницу за оскорбления 

Рамблер 56 минут назад
«Вы дура и провокатор»
Фото: Кадр из телепередачи "Давай поженимся"
Популярная телеведущая Лариса Гузеева вновь резко пообщалась с поклонниками.
Так, Гузеева опубликовала в своем Instagram безобидный пост о своей любви к Москве, но одна из ее подписчиц прокомментировала публикацию обидными для звезды словами.
"Откуда столько ненависти к простым людям? Не все лодыри и нытики. У вас тоже были взлеты и падения", — написала девушка, хоть эти слова совсем не относились к публикации Гузеевой.
Реакция Гузеевой не заставила себя ждать.
"Вы дура и провокатор. Я никогда не относилась к простым людям с ненавистью", — написала в ответ Лариса.
Девушка на это смогла лишь сказать, что "счастливые и достойные люди так себя не ведут".
Конечно, публика наблюдавшая за перепалкой в Сети разделилась на два "лагеря". Одни обвинили звезду в резкости, а другие встали на защиту телеведущей.
"Нормально и адекватно Лараоценивает гостей в студии. Разве она сказала кому-то что-то незаслуженно? …", — написала одна из подписчиц в защиту Гузеевой.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как Ларису Гузееву троллили юмористы Максим Галкин и Гарик Харламов.
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Женский форум 5 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Звёзды , Гарик Харламов , Лариса Гузеева , Максим Галкин
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