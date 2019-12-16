Гузеева оскорбила поклонницу за оскорбления

Популярная телеведущая Лариса Гузеева вновь резко пообщалась с поклонниками.

Так, Гузеева опубликовала в своем Instagram безобидный пост о своей любви к Москве, но одна из ее подписчиц прокомментировала публикацию обидными для звезды словами.

"Откуда столько ненависти к простым людям? Не все лодыри и нытики. У вас тоже были взлеты и падения", — написала девушка, хоть эти слова совсем не относились к публикации Гузеевой.

Реакция Гузеевой не заставила себя ждать.

"Вы дура и провокатор. Я никогда не относилась к простым людям с ненавистью", — написала в ответ Лариса.

Девушка на это смогла лишь сказать, что "счастливые и достойные люди так себя не ведут".

Конечно, публика наблюдавшая за перепалкой в Сети разделилась на два "лагеря". Одни обвинили звезду в резкости, а другие встали на защиту телеведущей.