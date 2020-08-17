Идеальные откровенные фотографии в Instagram россиянки Натальи Красавиной пленили почти пять миллионов подписчиков. Девушка получает тысячи восторженных комментариев об ее аппетитных формах: пышная грудь, спортивные ягодицы и тонкая талия восхищают практически всех.

При этом взгляните на личико этой белокурой красавицы! Голубые глазки и ангельская улыбка делают ее похожей на принцессу из диснеевских мультфильмов. Но, как выяснил "Рамблер", первая популярность пришла к Наталье вовсе не "за красивые глаза".

Оказалось, очаровательная блондинка начинала свой путь с видео для взрослых, где снималась в эротических сценах. Спустя несколько лет эти фильмы все еще можно найти на сайтах с пометкой 18+, но девушка "завязала" со своей карьерой, подкорректировала внешность (пишут, что хирургическим путем) и стала фотомоделью.

Сейчас Наталья состоит в отношениях с популярным фотографом Александром Марвиным, который и делает ей откровенные снимки, притягивающие внимание фанатов. У нее в распоряжении есть два профиля в Instagram и суммарно около шести миллионов поклонников. При этом девушка, по всей видимости, неплохо зарабатывает — в Сети она делится ссылкой на сайт, на котором можно купить доступ к ее эксклюзивным фото.