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Ангельски красивая россиянка стала звездой в Сети 

Диана Товсепова 3 часа назад
Идеальные откровенные фотографии в Instagram россиянки Натальи Красавиной пленили почти пять миллионов подписчиков. Девушка получает тысячи восторженных комментариев об ее аппетитных формах: пышная грудь, спортивные ягодицы и тонкая талия восхищают практически всех.
При этом взгляните на личико этой белокурой красавицы! Голубые глазки и ангельская улыбка делают ее похожей на принцессу из диснеевских мультфильмов. Но, как выяснил "Рамблер", первая популярность пришла к Наталье вовсе не "за красивые глаза".
Оказалось, очаровательная блондинка начинала свой путь с видео для взрослых, где снималась в эротических сценах. Спустя несколько лет эти фильмы все еще можно найти на сайтах с пометкой 18+, но девушка "завязала" со своей карьерой, подкорректировала внешность (пишут, что хирургическим путем) и стала фотомоделью.
Сейчас Наталья состоит в отношениях с популярным фотографом Александром Марвиным, который и делает ей откровенные снимки, притягивающие внимание фанатов. У нее в распоряжении есть два профиля в Instagram и суммарно около шести миллионов поклонников. При этом девушка, по всей видимости, неплохо зарабатывает — в Сети она делится ссылкой на сайт, на котором можно купить доступ к ее эксклюзивным фото.
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Женский форум 98
Звёзды , Красота , Фото , Красивые девушки
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