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Навка высказалась о психическом расстройстве сына Плющенко 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
Навка прокомментировала слухи о сыне Плющенко
Фото: @tatiana_navka
Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Евгения Плющенко Александра. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Олимпийская чемпионка рассказала, что ей стыдно и обидно за поведение журналистов, которые "порочат" детей.
"Как же это надо мечтать о "гнилой" славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя "журналистами" совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?! Фальсификация фактов, искажение правды, притянутые за уши слова, и жажда сенсации…", — написала Навка.
Фигуристка отметила, что она знает сына Плющенко Александра как "целеустремленного, развитого, озорного и спортивного мальчика". По словам Навки, взрослым стоит поучиться его трудолюбию и упорству.
"В первую очередь он просто ребенок, у которого идет период становления личности, который учится и смотрит на этот мир широко распахнутыми глазами! Поэтому искренне недоумеваю, кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?!".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Рудковская доказала отсутствие болезни у сына.
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Звёзды , Татьяна Навка , Александр Плющенко , Евгений Плющенко
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