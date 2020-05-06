Навка прокомментировала слухи о сыне Плющенко

Все новости на карте

Олимпийская чемпионка рассказала, что ей стыдно и обидно за поведение журналистов, которые "порочат" детей.

"Как же это надо мечтать о "гнилой" славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя "журналистами" совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?! Фальсификация фактов, искажение правды, притянутые за уши слова, и жажда сенсации…", — написала Навка.

Фигуристка отметила, что она знает сына Плющенко Александра как "целеустремленного, развитого, озорного и спортивного мальчика". По словам Навки, взрослым стоит поучиться его трудолюбию и упорству.