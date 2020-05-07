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Часть имущества Сергея Жигунова продали за долги 

Стелла Шмель 13 часов назад
Актер Сергей Жигунов лишился весомой части своего имущества. Дом, баня, двухэтажный гараж и и земельный участок во Владимирской области ушли с молотка из-за многомиллионных долгов. Оказалось, несколько лет назад Жигунов взял кредит в банке и не смог расплатиться вовремя.
С продажи собственности удалось выручить порядка девяти миллионов рублей. Этого не хватило, чтобы полностью погасить долг. Из имущества у Жигунова осталась московская квартира и два автомобиля.
Ранее "Рамблер" писал, что Рудковской припомнили оскорбление чужого ребенка.
Звёзды , Видео , Сергей Жигунов
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