Актер Сергей Жигунов лишился весомой части своего имущества. Дом, баня, двухэтажный гараж и и земельный участок во Владимирской области ушли с молотка из-за многомиллионных долгов. Оказалось, несколько лет назад Жигунов взял кредит в банке и не смог расплатиться вовремя.

С продажи собственности удалось выручить порядка девяти миллионов рублей. Этого не хватило, чтобы полностью погасить долг. Из имущества у Жигунова осталась московская квартира и два автомобиля.