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Российская модель показала откровенное фото в белье 

Рамблер 5 часов назад
Модель показала откровенное фото в белье
Фото: @kafelnikova_a
Российская модель Алеся Кафельникова поделилась с подписчиками откровенным снимком во время режима самоизоляции. Фото девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Снимок появился в Stories модели. На фото она позирует в ванной комнате в белом нижнем белье марки TTSWRT. Такой комплект стоит 230 долларов. Это около 17 тысяч рублей. Сверху нижнего белья Алеся Кафельникова надела вязаную кофту. Волосы девушка собрала в высокий конский хвост.
@kafelnikova_a
Алесе Кафельниковой 21 год. В Instagram-аккаунте модели 525 тысяч подписчиков. На днях девушка опубликовала фото мотоцикла, который ей подарил возлюбленный. Известно, что модель встречается с сыном известного бизнесмена Владимиром Новицким.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как живет модель Playboy, влюбившаяся в Криштиану Роналду.
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Звёзды , Алеся Кафельникова , Владимир Новицкий
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