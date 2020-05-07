Модель показала откровенное фото в белье

Российская модель Алеся Кафельникова поделилась с подписчиками откровенным снимком во время режима самоизоляции. Фото девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Снимок появился в Stories модели. На фото она позирует в ванной комнате в белом нижнем белье марки TTSWRT. Такой комплект стоит 230 долларов. Это около 17 тысяч рублей. Сверху нижнего белья Алеся Кафельникова надела вязаную кофту. Волосы девушка собрала в высокий конский хвост.

@kafelnikova_a