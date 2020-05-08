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«Ей просто повезло»: врач опасается, что Бабкина не вернется на сцену 

Мира Маркина 45 минут назад
Врача беспокоит, что Бабкина не вернется на сцену
Фото: @ngbabkina
Кардиолог Владимир Хорошев в беседе с порталом Nation News выразил беспокойство относительно состояния Надежды Бабкиной. По мнению специалиста, певица, не так давно перенесшая пневмонию, находится в зоне риска и вполне может заболеть снова.
Говоря о выздоровлении Бабкиной, Хорошев заметил, что "ей просто повезло":
" (Надежда Бабкина. — Прим. Ред.) человек с сильной иммунной системой. По всей видимости, она, если можно так сказать, подхватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены, и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена".
Медик признался, что опасается за карьеру артистки. Хорошев подчеркнул, что такая ситуация будет наблюдаться до появления вакцины.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро сравнила Бабкину, Лещенко и Васильеву с собаками.
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