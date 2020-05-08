Врача беспокоит, что Бабкина не вернется на сцену

Кардиолог Владимир Хорошев в беседе с порталом Nation News выразил беспокойство относительно состояния Надежды Бабкиной. По мнению специалиста, певица, не так давно перенесшая пневмонию, находится в зоне риска и вполне может заболеть снова.

Говоря о выздоровлении Бабкиной, Хорошев заметил, что "ей просто повезло":

" (Надежда Бабкина. — Прим. Ред.) человек с сильной иммунной системой. По всей видимости, она, если можно так сказать, подхватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены, и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена".

Медик признался, что опасается за карьеру артистки. Хорошев подчеркнул, что такая ситуация будет наблюдаться до появления вакцины.