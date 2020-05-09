Гоген Солнцев не выпускает пожилую жену из дома 

Известный шоумен Гоген Солнцев проводит время в изоляции вместе с женой. Накануне он заявил, что не выпускает ее из дома из-за эпидемии коронавируса.

"В связи с принятием положения о том, что, в общественных местах возможно нахождение, исключительно, в защитных масках, — подобрал себе подходящую", — рассказал Гоген и показал свою маску.

@solntcev

В таком "противогазе" Гоген Солнцев намерен выйти в магазин за продуктами для праздничного стола. Своей пожилой жене шоумен пока не подобрал подходящую маску, поэтому выпускать ее из дома не будет.