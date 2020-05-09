Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гоген Солнцев не выпускает пожилую жену из дома 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Гоген Солнцев не выпускает пожилую жену из дома
Фото: @solntcev
Известный шоумен Гоген Солнцев проводит время в изоляции вместе с женой. Накануне он заявил, что не выпускает ее из дома из-за эпидемии коронавируса.
"В связи с принятием положения о том, что, в общественных местах возможно нахождение, исключительно, в защитных масках, — подобрал себе подходящую", — рассказал Гоген и показал свою маску.
@solntcev
В таком "противогазе" Гоген Солнцев намерен выйти в магазин за продуктами для праздничного стола. Своей пожилой жене шоумен пока не подобрал подходящую маску, поэтому выпускать ее из дома не будет.
"Будьте внимательны к своему здоровью и соблюдайте все рекомендации!" — обратился Гоген Солнцев к своим поклонникам.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Лолита призналась, что не жалеет ни об одном сексе.
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
Звёзды , Гоген Солнцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я военная дохлятина»
«Я военная дохлятина»
Вещи, которые нельзя хранить на кухне
Вещи, которые нельзя хранить на кухне
Как собрать себя на карантине
Как собрать себя на карантине
Зачем я поливаю грядки уксусом с солью
Зачем я поливаю грядки уксусом с солью
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Как заставить мышцы удерживать овал лица
04:52
Как заставить мышцы удерживать овал лица
Красота
Как можно купить неправильную соль
02:27
Как можно купить неправильную соль
Еда
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
01:42
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
Карантин Красота
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
03:14
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
Дом и сад
Сколько можно хранить гречку дома
02:28
Сколько можно хранить гречку дома
Еда
Кто из звезд скрывает свои настоящие фамилии
00:20
Кто из звезд скрывает свои настоящие фамилии
Звёзды
Как по цвету глаз узнать характер человека
03:18
Как по цвету глаз узнать характер человека
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение