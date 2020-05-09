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«А что сказал бы папа?»: дочь Задорнова показала новое фото 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
«Что сказал бы папа»: дочь Задорнова снялась голой
Фото: @jzadornova
Единственная дочь писатель-сатирика Михаила Задорнова — Елена — демонстрирует свои таланты в соцсетях. Она пишет стихи, занимается йогой и не забывает показывать новые фотографии на странице в Instagram.
Так, накануне Елена Задорнова опубликовала стихотворение собственного сочинения, сопроводив его откровенным снимком, взбудоражившим поклонников. На этот раз Елена решила сняться без одежды, а в качестве аксессуара взять гитару.
@jzadornova
Поклонники восхитились талантом и красотой девушки, правда не все оценили художественный замысел: "А что сказал бы папа, он часто обнаженку высмеивал", "А мне не понятно, зачем голышом фоткаться?"
Ранее "Рамблер" писал о том, что Гоген не выпускает пожилую жену из дома.
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Звёзды , Михаил Задорнов
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