«Могла бы микро-дозы мышьяка в пищу подмешивать»

Блогер Лена Миро негативно высказалась относительно новой жены Евгений Петросяна, Татьяны Брухуновой. Об этом она написала в своем блоге.

Миро осудила избранницу юмориста за то, что та не следит за здоровьем 74-летнего супруга. Брухунова постоянно выкладывает в свои соцсети то, что она готовит. По мнению Миро, в преклонном возрасте человек не должен так питаться.

"Посмотрев на эти кулинарные извращения, я подумала: могла бы просто микро-дозы мышьяка в пищу подмешивать. Эффект был бы тот же: верная и довольно быстрая смерть. Танюша очень старается. Вот пончиков — опять же: в масле! — нажарила, сахаром щедро посыпала", — написала Миро. (прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Миро перечислила примеры блюд, которые готовит Брухунова: пончики в масле, торты с кремом и джемом, а также палочки из теста, карамели и шоколада. По мнению блогера, жена юмориста делает это специально, чтобы как можно быстрее получить его наследство.