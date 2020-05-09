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Миро осудила жену Петросяна за ее готовку 

Елизавета Назарова 3 часа назад
«Могла бы микро-дозы мышьяка в пищу подмешивать»
Фото: РИА Новости
Блогер Лена Миро негативно высказалась относительно новой жены Евгений Петросяна, Татьяны Брухуновой. Об этом она написала в своем блоге.
Миро осудила избранницу юмориста за то, что та не следит за здоровьем 74-летнего супруга. Брухунова постоянно выкладывает в свои соцсети то, что она готовит. По мнению Миро, в преклонном возрасте человек не должен так питаться.
"Посмотрев на эти кулинарные извращения, я подумала: могла бы просто микро-дозы мышьяка в пищу подмешивать. Эффект был бы тот же: верная и довольно быстрая смерть. Танюша очень старается. Вот пончиков — опять же: в масле! — нажарила, сахаром щедро посыпала", — написала Миро. (прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)
Миро перечислила примеры блюд, которые готовит Брухунова: пончики в масле, торты с кремом и джемом, а также палочки из теста, карамели и шоколада. По мнению блогера, жена юмориста делает это специально, чтобы как можно быстрее получить его наследство.
"У меня одной создалось впечатление, что получив от Петросяна наследничка и удостоверившись в том, что в завещании прописано её имя, Танечка кормит старичка так, чтобы тот — как бы это помягче сказать — не задержался на этом свете?"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Гоген Солнцев не выпускает пожилую жену из дома.
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