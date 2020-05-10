Блогер Лена Миро высказалась об отношениях певицы Юлии Началовой и ее отца. Об этом она написала в своем блоге.
По словам Миро, у Началовой не было детства из-за того, что ее отец делал из ребенка звезду ради собственных амбиций.
"С двух лет над Юлей издевался отец, делая из ребёнка «звезду». Вокал, конкурсы, гастроли — у девочки просто не было детства, потому что отцу нужно было переехать из Воронежа в Москву, чтобы удовлетворить свои амбиции", — написала она. (прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)
После этого Миро напомнила о том, что происходило с Юлией Началовой уже во взрослом возрасте. Блогер заявила, что ей жаль погибшую певицу, потому что у той "не было шанса стать другой".
То-то и оно, что вырасти счастливым и хорошим человеком шанса у Юли не было. Отсюда и убитое здоровье, и нервные срывы, и депрессия, и смена мужей, и проблемы с выпивкой. Началова стала человеком, который лично у меня вызывал отвращение. Казалось бы, на ошибках люди должны учиться. Понять. Раскаяться. Больше не повторять"
Так, блогер затронула и дочь Началовой, Веру, видео с которой появилось в Сети в честь Дня Победы. На нем девочка поет песню, которую исполняла ее мать "Письмо с фронта". Миро возмущена подобной публикацией и уверена, что отец Началовой пытается вырастить еще одну звезду. Сейчас девочка живет со своими бабушкой и дедушкой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро осудила супругу Петросяна.