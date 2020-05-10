Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миро высказалась о жизни Юлии Началовой 

Елизавета Назарова 1 час назад
«С двух лет над Юлей издевался отец»
Фото: @julianachalova
Блогер Лена Миро высказалась об отношениях певицы Юлии Началовой и ее отца. Об этом она написала в своем блоге.
По словам Миро, у Началовой не было детства из-за того, что ее отец делал из ребенка звезду ради собственных амбиций.
"С двух лет над Юлей издевался отец, делая из ребёнка «звезду». Вокал, конкурсы, гастроли — у девочки просто не было детства, потому что отцу нужно было переехать из Воронежа в Москву, чтобы удовлетворить свои амбиции", — написала она. (прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)
После этого Миро напомнила о том, что происходило с Юлией Началовой уже во взрослом возрасте. Блогер заявила, что ей жаль погибшую певицу, потому что у той "не было шанса стать другой".
То-то и оно, что вырасти счастливым и хорошим человеком шанса у Юли не было. Отсюда и убитое здоровье, и нервные срывы, и депрессия, и смена мужей, и проблемы с выпивкой. Началова стала человеком, который лично у меня вызывал отвращение. Казалось бы, на ошибках люди должны учиться. Понять. Раскаяться. Больше не повторять"
Так, блогер затронула и дочь Началовой, Веру, видео с которой появилось в Сети в честь Дня Победы. На нем девочка поет песню, которую исполняла ее мать "Письмо с фронта". Миро возмущена подобной публикацией и уверена, что отец Началовой пытается вырастить еще одну звезду. Сейчас девочка живет со своими бабушкой и дедушкой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро осудила супругу Петросяна.
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
Женский форум 17
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобода случайно оголилась
Лобода случайно оголилась
Самые эпичные фейлы на карантине
Самые эпичные фейлы на карантине
Зачем я поливаю грядки уксусом с солью
Зачем я поливаю грядки уксусом с солью
Какие цветы нельзя ставить в квартире
Какие цветы нельзя ставить в квартире
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Как думают глухонемые люди
11:18
Как думают глухонемые люди
Здоровье
Как составить меню для здоровья вен и костей
03:04
Как составить меню для здоровья вен и костей
Еда Здоровье
Лев Лещенко устроил концерт в метро
06:23
Лев Лещенко устроил концерт в метро
Звёзды Здоровье
В Москве предлагают стричься в такси
00:43
В Москве предлагают стричься в такси
Красота
Как заставить мышцы удерживать овал лица
04:52
Как заставить мышцы удерживать овал лица
Красота
Как можно купить неправильную соль
02:27
Как можно купить неправильную соль
Еда
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
01:42
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
Карантин Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение