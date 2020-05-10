Дочь Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о том, что происходит в Москве в связи с пандемией. Девушка опубликовала историю в Instagram со своим мнением.

Сначала девушка обратилась к подписчикам с вопросом о том, что они думают об окончании эпидемии и снятии ограничительных мер. После этого она выразила надежду в то, что скоро москвичи смогут вернуться к обычной жизни.