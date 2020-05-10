Дочь Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о том, что происходит в Москве в связи с пандемией. Девушка опубликовала историю в Instagram со своим мнением.
Сначала девушка обратилась к подписчикам с вопросом о том, что они думают об окончании эпидемии и снятии ограничительных мер. После этого она выразила надежду в то, что скоро москвичи смогут вернуться к обычной жизни.
"Ребят, как знаете, срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая. Как вы думаете, выпустят ли нас после 31 мая, или срок будет продлен еще и на июнь? Я надеюсь, что у вас прекрасное настроение, положительный настрой. Потому что я уверена, что совсем скоро это уже все закончится, и мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, обрести нашу свободу вновь, и все будет очень хорошо", — сказала Анна.
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