Миро уверена, что Алена, радикально сменив цвет волос, таким образом решила привлечь внимание бывшего ухажера, который, как известно, променял ее на брюнетку Анастасию Решетову , подарившую ему сына.

Что делает адекватная женщина, если ее не хотят? Правильно, приводит себя в порядок. Но что же делать, если она и так почти вся в порядке, а ее, всю такую светлую девочку, променяли на тёмненькую? Тоже правильно: перекраситься в черный цвет,

— пишет Миро.

Блогер также уверена, что Алене запрещают иметь отношения на стороне под угрозой того, что если это случиться, у нее заберут ребенка. Поэтому, заявляет Миро, Шишкова и старается обратить внимание Тимура Юнусова на себя всеми возможными способами.

Грустно наблюдать, как молодые, здоровые и красивые девки стараются ради какого-то недомерка. … Унижаются, терпят и обтекают — неужели, какой-то Тимурка стоит этих усилий?

— вопрошает блогер.