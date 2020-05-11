Бывшая дама сердца Тимати удивила поклонников сменой цвета волос: из блондинки Алена Шишкова внезапно превратилась в брюнетку. Блогер Лена Миро не оставила без внимания изменившийся имидж модели.
Миро уверена, что Алена, радикально сменив цвет волос, таким образом решила привлечь внимание бывшего ухажера, который, как известно, променял ее на брюнетку Анастасию Решетову, подарившую ему сына.
Что делает адекватная женщина, если ее не хотят? Правильно, приводит себя в порядок. Но что же делать, если она и так почти вся в порядке, а ее, всю такую светлую девочку, променяли на тёмненькую? Тоже правильно: перекраситься в черный цвет,
— пишет Миро.
Блогер также уверена, что Алене запрещают иметь отношения на стороне под угрозой того, что если это случиться, у нее заберут ребенка. Поэтому, заявляет Миро, Шишкова и старается обратить внимание Тимура Юнусова на себя всеми возможными способами.
Грустно наблюдать, как молодые, здоровые и красивые девки стараются ради какого-то недомерка. … Унижаются, терпят и обтекают — неужели, какой-то Тимурка стоит этих усилий?
— вопрошает блогер.
Ранее "Рамблер" писал, что Миро высказалась об отношениях Юлии Началовой с отцом.