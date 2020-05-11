Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Девки стараются ради какого-то недомерка»: Миро высказалась о смене имиджа Шишковой 

Александра Нечаева 1 час назад
Бывшая дама сердца Тимати удивила поклонников сменой цвета волос: из блондинки Алена Шишкова внезапно превратилась в брюнетку. Блогер Лена Миро не оставила без внимания изменившийся имидж модели.
Миро уверена, что Алена, радикально сменив цвет волос, таким образом решила привлечь внимание бывшего ухажера, который, как известно, променял ее на брюнетку Анастасию Решетову, подарившую ему сына.
Что делает адекватная женщина, если ее не хотят? Правильно, приводит себя в порядок. Но что же делать, если она и так почти вся в порядке, а ее, всю такую светлую девочку, променяли на тёмненькую? Тоже правильно: перекраситься в черный цвет,
— пишет Миро.
Блогер также уверена, что Алене запрещают иметь отношения на стороне под угрозой того, что если это случиться, у нее заберут ребенка. Поэтому, заявляет Миро, Шишкова и старается обратить внимание Тимура Юнусова на себя всеми возможными способами.
Грустно наблюдать, как молодые, здоровые и красивые девки стараются ради какого-то недомерка. … Унижаются, терпят и обтекают — неужели, какой-то Тимурка стоит этих усилий?
— вопрошает блогер.
Ранее "Рамблер" писал, что Миро высказалась об отношениях Юлии Началовой с отцом.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Анастасия Решетова , Тимати
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезла скандальная модель Ольга Родионова
Куда исчезла скандальная модель Ольга Родионова
Гоген Солнцев не выпускает пожилую жену из дома
Гоген Солнцев не выпускает пожилую жену из дома
6 самых популярных мифов о еде и питании
6 самых популярных мифов о еде и питании
Горячая медсестра, к которой мечтают попасть мужчины
Горячая медсестра, к которой мечтают попасть мужчины
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Как думают глухонемые люди
11:18
Как думают глухонемые люди
Здоровье
Как составить меню для здоровья вен и костей
03:04
Как составить меню для здоровья вен и костей
Еда Здоровье
Лев Лещенко устроил концерт в метро
06:23
Лев Лещенко устроил концерт в метро
Звёзды Здоровье
В Москве предлагают стричься в такси
00:43
В Москве предлагают стричься в такси
Красота
Как заставить мышцы удерживать овал лица
04:52
Как заставить мышцы удерживать овал лица
Красота
Как можно купить неправильную соль
02:27
Как можно купить неправильную соль
Еда
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
01:42
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
Карантин Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение