Сначала Миро вспомнила предыдущую семью Цыганова. До 2015 года он состоял в браке с актрисой Ириной Леоновой . В этом браке у звезд родилось семь детей.

"Юлия Снигирь — красивая женщина. И в лучших российских традициях рядом с красавицей находится хмырь. Настрогав семерых детей с предыдущей бабой, артист Цыганов перебежал к Снигирь и её тоже запузярил. Почти сразу"

В несоответствии пары Миро обвинила русский менталитет. По ее словам, красивые женщины в России часто выбирают мужей, которые им не подходят. Она заключила, что многие девушки поступают так, чтобы у них хотя бы какой-нибудь мужчина.