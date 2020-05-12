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Миро раскритиковала пару Снигирь и Цыганова 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Рядом с красавицей находится хмырь»
Фото: @yuliasnigir
Блогер Лена Миро раскритиковала пару актрисы Юлии Снигирь и актера Евгения Цыганова. Об этом она написала в своем блоге.
Сначала Миро вспомнила предыдущую семью Цыганова. До 2015 года он состоял в браке с актрисой Ириной Леоновой. В этом браке у звезд родилось семь детей.
"Юлия Снигирь — красивая женщина. И в лучших российских традициях рядом с красавицей находится хмырь. Настрогав семерых детей с предыдущей бабой, артист Цыганов перебежал к Снигирь и её тоже запузярил. Почти сразу"
В несоответствии пары Миро обвинила русский менталитет. По ее словам, красивые женщины в России часто выбирают мужей, которые им не подходят. Она заключила, что многие девушки поступают так, чтобы у них хотя бы какой-нибудь мужчина.
"Если и не блистательные красавицы, то, как минимум, миловидные, наши женщины ошиваются с мужиками, которым в других странах светит в койке, в лучшем случае, облезлая свинья"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Боня призвала сжигать книги Курпатова.
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Звёзды , Юлия Снигирь , Евгений Цыганов , Ирина Леонова
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