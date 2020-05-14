Названы самые скандальные порнозаписи звезд 

Составлен рейтинг самых скандальных и нашумевших порнозаписей звезд. В чарт попали актрисы, актеры, певицы и музыканты. Рейтинг составила газета New York Post.
По мнению издания, третье место по заслугам достается записи, на которой актер Колин Фаррелл проводит время с моделью Playboy Николь Нараин. Видео было сделано в 2003 году, а в Сеть попало два года спустя.
Второе место ушло записи с участием порноактера Джеймса Дина и актрисы Фаррах Абрахам. Запись была сделала в 2013 году и затем оказалась в Сети. Правда, позже Абрахам созналась, что вся история была выдумкой ради пиара.
Первое место в рейтинге скандальных порнозаписей занимает видео Ким Кардашьян и рэпера Рея Джея. Знаменитости решили записать свой секс на камеру в 2002 году в день рождения Ким. Затем 41-минутный ролик выпустила порностудия Vivid Entertainment в виде фильма Kim Kardashian, Superstar ("Ким Кардашьян, Суперзвезда"). Позже она не раз признавалась, что очень жалеет об этом поступке.
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