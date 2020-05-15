Бородина высказалась о своем муже — Курбане Омарове . Она назвала своего супруга героем.

"Все мы знаем, что положительный герой для женщины, это который пришел и спас от всех бед именно таким для меня был мой муж, за это качество я его полюбила! Вот такие для меня герои", — заявила телеведущая.

По мнению Лены Миро, Бородина выстраивает имидж счастливой семьи, однако "в глазах многих ее муж — это, прежде всего, альфонс".

"Прожорливый альфонс, сидящий на мясистой бородинской шее. Может, и не все так считают, но я — точно", — написала блогер.

Миро добавила, что женщина человека, который "пришел и спас от всех бед", не будет клеить бумажку на номера машины и "шариться по торговым рядам для бедных мигрантов".

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Кроме того, по словам блогера, жена героя не будет жаловаться в социальных сетях.

"Разве женщина того, кто «пришел и спас», публикует в Инстаграме посты отчаяния — удел вечных терпил".

Лена Миро высказала мнение, что у Бородиной не получится вытянуть из "дрессировщика кота Шантика" порядочного мужчину.