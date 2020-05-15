Блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую Ксению Бородину. Она прокомментировала ее заявление в Instagram.
Бородина высказалась о своем муже — Курбане Омарове. Она назвала своего супруга героем.
"Все мы знаем, что положительный герой для женщины, это который пришел и спас от всех бед именно таким для меня был мой муж, за это качество я его полюбила! Вот такие для меня герои", — заявила телеведущая.
По мнению Лены Миро, Бородина выстраивает имидж счастливой семьи, однако "в глазах многих ее муж — это, прежде всего, альфонс".
"Прожорливый альфонс, сидящий на мясистой бородинской шее. Может, и не все так считают, но я — точно", — написала блогер.
Миро добавила, что женщина человека, который "пришел и спас от всех бед", не будет клеить бумажку на номера машины и "шариться по торговым рядам для бедных мигрантов".
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Кроме того, по словам блогера, жена героя не будет жаловаться в социальных сетях.
"Разве женщина того, кто «пришел и спас», публикует в Инстаграме посты отчаяния — удел вечных терпил".
Лена Миро высказала мнение, что у Бородиной не получится вытянуть из "дрессировщика кота Шантика" порядочного мужчину.
"Нахлебник он, а ты — откровенно неумная женщина, не вызывающая у лично у меня ничего, кроме усмешки, помноженной на жалость".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро раскритиковала девушку сына Орбакайте.