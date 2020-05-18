По ее мнению, пара изначально не планировала расторгать брак. Все это было для того, чтобы привлечь к себе внимание общественности.

"Пара разыграла целый спектакль со своим разводом, но развелись они не сами, а развели глупых кур! Джиган и Самойлова сидят на изоляции дома. Скачут друг на друге, ржут над дурами. Вместе засели на даче, шифруются, а потом вывалили фотографию детей", — считает Миро.

Блогер отметила, что долгие годы Самойлова и Джиган разводили всех в социальных сетях "фотографиями своей идеальной семейной жизни", а сейчас обманули всех новостью о разводе.

За десять лет совместной жизни, по словам Миро, они все друг про друга знали, и сейчас у них нет причин для развода.