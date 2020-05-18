Блогер Лена Миро в своем блоге высказала мнение, что рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова разыграли спектакль с разводом.
По ее мнению, пара изначально не планировала расторгать брак. Все это было для того, чтобы привлечь к себе внимание общественности.
"Пара разыграла целый спектакль со своим разводом, но развелись они не сами, а развели глупых кур! Джиган и Самойлова сидят на изоляции дома. Скачут друг на друге, ржут над дурами. Вместе засели на даче, шифруются, а потом вывалили фотографию детей", — считает Миро.
Блогер отметила, что долгие годы Самойлова и Джиган разводили всех в социальных сетях "фотографиями своей идеальной семейной жизни", а сейчас обманули всех новостью о разводе.
За десять лет совместной жизни, по словам Миро, они все друг про друга знали, и сейчас у них нет причин для развода.
"Прошёл месяц? Никто не развелся и не мог развестись. Во-первых, сама Самойлова без Джигана — женщина Никто, которую звать Никак. Миллионы ботов в Эскортограме? Да кому они нужны, если всем понятно, что они накручены? Во-вторых, самого Джигана Оксана устраивает — навыки в постели уровня «Профессионал», но по другим клиентам не ходит, а сидит дома и рожает".
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