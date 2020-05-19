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Российские знаменитости, которых били мужья 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о звёздных женщинах, которые страдали от рукоприкладства супругов. На волне скандала, связанного с домашним насилием, своими историями начали делиться и обычные женщины, и знаменитости. Как выяснилось, статус звезды вовсе не гарантирует, что мужчина не станет поднимать руку на возлюбленную. Кристина Орбакайте, Юлия Паршута, Валерия, Юлия Барановская, Жасмин — истории этих жён чрезмерно буйных мужчин в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Виктория Дайнеко удивила подписчиков дерзким образом.
Звёзды , Видео , Юлия Паршута , Кристина Орбакайте , Виктория Дайнеко , Юлия Барановская
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