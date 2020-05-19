Бибер погрустил из-за потери девственности до брака 

Певец Джастин Бибер рассказал, что грустит о том, что потерял девственность до брака. Об этом он сообщил на своем Facebook, отвечая на вопросы поклонников.

Несмотря на свои переживания, он заявил, что не сожалеет о том, что сделал, ведь благодаря всему произошедшему он стал тем, кто он есть. Он также отметил, что, если бы у него была возможность вернуться в прошлое, он бы отказался от секса до брака. По его словам, половые отношения могут "сбить с толку".

"Знаю, что это звучит безумно. Секс может сбивать с толку, когда ты вступаешь в интимные отношения с кем-либо", — заявил Бибер.