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Бибер погрустил из-за потери девственности до брака 

Рамблер 1 час назад
Бибер погрустил из-за потери девственности до брака
Фото: @justinbieber
Певец Джастин Бибер рассказал, что грустит о том, что потерял девственность до брака. Об этом он сообщил на своем Facebook, отвечая на вопросы поклонников.
Несмотря на свои переживания, он заявил, что не сожалеет о том, что сделал, ведь благодаря всему произошедшему он стал тем, кто он есть. Он также отметил, что, если бы у него была возможность вернуться в прошлое, он бы отказался от секса до брака. По его словам, половые отношения могут "сбить с толку".
"Знаю, что это звучит безумно. Секс может сбивать с толку, когда ты вступаешь в интимные отношения с кем-либо", — заявил Бибер.
Артист признался, что у него была зависимость от секса, из-за которой он отказался от интима на год. Со своей будущей супругой у него не было половых отношений до свадьбы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Рудковская показала видео из своей спальни.
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Звёзды , Джастин Бибер
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