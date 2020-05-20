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«Вы нас пугаете!»: муж Гагариной нарушил молчание после известий о разводе 

Мира Маркина 3 часа назад
Дмитрий Исхаков прервал молчание после известий о разводе с Полиной Гагариной.
Информация о том, что фотограф и певица решили расстаться появилась в СМИ не так давно. Спустя сутки Исхаков оставил в своем Instagram загадочное послание:
"Графиня изменившимся лицом бежим к пруду".
По началу подписчики были в недоумении, но вскоре самые эрудированные из них поняли, что фотограф имел в виду. Исхаков попросту опубликовал цитату из книги Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Именно с таким текстом Бендер отправил телеграмму подпольному миллионеру Корейко, чтобы запугать его, — вот почему в ней отсутствует предлог "к".
В свою очередь, писатели позаимствовали это выражение у журналиста Николая Эфроста. В 1910 году он отправил в свое издание телеграмму примерно с таким же посланием, когда узнал, что супруга Льва Толстого решила утопиться в пруду. В тот день Толстой сообщил ей, что уходит от нее после 44-х лет брака.
Узнав о смысле послания Исхакова, подписчики обеспокоились:
«Дмитрий, что вы нас пугаете! Это же известная фраза — жена Толстого пыталась утопиться, когда он ее бросил…»,
«Толстой в шоке»,
«Дмитрий, так не шутят».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро похвалила Гагарину.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Лев Толстой , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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