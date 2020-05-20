Информация о том, что фотограф и певица решили расстаться появилась в СМИ не так давно. Спустя сутки Исхаков оставил в своем Instagram загадочное послание:

"Графиня изменившимся лицом бежим к пруду".

По началу подписчики были в недоумении, но вскоре самые эрудированные из них поняли, что фотограф имел в виду. Исхаков попросту опубликовал цитату из книги Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Именно с таким текстом Бендер отправил телеграмму подпольному миллионеру Корейко, чтобы запугать его, — вот почему в ней отсутствует предлог "к".

В свою очередь, писатели позаимствовали это выражение у журналиста Николая Эфроста. В 1910 году он отправил в свое издание телеграмму примерно с таким же посланием, когда узнал, что супруга Льва Толстого решила утопиться в пруду. В тот день Толстой сообщил ей, что уходит от нее после 44-х лет брака.

Узнав о смысле послания Исхакова, подписчики обеспокоились:

«Дмитрий, что вы нас пугаете! Это же известная фраза — жена Толстого пыталась утопиться, когда он ее бросил…»,

«Толстой в шоке»,