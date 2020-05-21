Знаменитый российский певец Валерий Леонтьев всегда славился не только своими вокальными данными, но и высокой требовательностью к самому себе. Артист старается держать себя в форме и, несмотря на свой почтенный возраст, уходить на заслуженный отдых совсем не собирается.
Накануне певец опубликовал новую фотографию в своем Инстаграм. На снимке артист выглядит заметно похорошевшим и отдохнувшим.
@valera_leontiev
«Как писал Лев Толстой в 1862 г. на своём фото: "Самъ себя снялъ"»,
— подписал кадр певец.
Преображение в лучшую сторону заметили и подписчики звезды:
"Валерий, отлично выглядите! Карантин пошёл на пользу!Успехов и отличного настроения!❤️",
— написали ему в комментариях.
"Хорошо смотритесь, приятно вас видеть. Здоровья, здоровья, здоровья!",
— пожелали подписчики артисту.
Ранее "Рамблер" писал, что Муцениеце высказалась о разводе с избивавшим ее Прилучным.