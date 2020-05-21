Варвара Караулова стало широко известной в 2015 году. К сожалению, повод для такой славы был отнюдь не позитивный — девушка пыталась сбежать в Сирию, чтобы стать членом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).

Девушку вовремя задержали и вернули домой. Ее подозревали в участии в деятельности террористической группировки, поэтому она была приговорена к 4,5 годам лишения свободы. Но вышла раньше — в 2019 году ее ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворили.

Теперь же стало известно, что Варвара встретила мужчину. Она познакомилась с ним всего несколько месяцев назад. Ее избранником стал коллега адвоката, который защищал Караулову в суде.

Свадьбу решили не афишировать, на церемонии были лишь самые близкие люди, поэтому информация о замужестве девушки появилась в СМИ не сразу.

Об избраннике Варвары известно крайне мало: мужчина несколько старше Карауловой и исповедует иудаизм.