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Пытавшаяся сбежать в Сирию Варвара Караулова вышла замуж 

Стелла Шмель 1 час назад
Варвара Караулова стало широко известной в 2015 году. К сожалению, повод для такой славы был отнюдь не позитивный — девушка пыталась сбежать в Сирию, чтобы стать членом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).
Девушку вовремя задержали и вернули домой. Ее подозревали в участии в деятельности террористической группировки, поэтому она была приговорена к 4,5 годам лишения свободы. Но вышла раньше — в 2019 году ее ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворили.
Теперь же стало известно, что Варвара встретила мужчину. Она познакомилась с ним всего несколько месяцев назад. Ее избранником стал коллега адвоката, который защищал Караулову в суде.
Свадьбу решили не афишировать, на церемонии были лишь самые близкие люди, поэтому информация о замужестве девушки появилась в СМИ не сразу.
Об избраннике Варвары известно крайне мало: мужчина несколько старше Карауловой и исповедует иудаизм.
Ранее "Рамблер" писал, что 71-летний Валерий Леонтьев заметно помолодел на новых фото.
Женский форум 35
Звёзды , Видео , Варвара Караулова , Валерий Леонтьев , Исламское государство
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