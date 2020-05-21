Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Откровенная поза на коленях 

WMJ.ru 1 час назад
В условиях самоизоляции звездам только и остается, что устраивать домашние фотосессии. Уже каждая уважающая себя Instagram-дива сфотографировалась, сидя на коленях.
Главные любительницы фотографий на коленях — это Ким Кардяшьян и Кайли Дженнер. Звезды реалити-шоу обожают эту позу за то, что она позволяет подчеркнуть их пышные формы. Этим она нравится и обладательнице гром-бедер Карди Би. Американки фотографируются, сидя на полу в гардеробных, на диване или посреди белоснежной постели, и восхищают фолловеров.
Не отстают и отечественные селебрити. Виктория Дайнеко, Мария Мельникова, Анфиса Чехова и Дарья Коновалова делают аналогичные снимки в кровати, Наталья Рудова и Настасья Самбурская — на полу, а Настя Каменских — на коврике для фитнеса. Глюк'oZa и Ингрид Олеринская позируют вместе со своими питомцами, а Надя Дорофеева использует зеркало. А как бы сфотографировалась ты?
Видео дня. Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
WMJ.ru: последние новости
Один в один: Кунис с экс-женой Татума, Седокова с Плетневой и другие звезды, похожие друг на друга Один в один: Кунис с экс-женой Татума, Седокова с Плетневой и другие звезды, похожие друг на друга Яна Рудковская: «Большая грудь для меня всегда была проблемой» Яна Рудковская: «Большая грудь для меня всегда была проблемой» «Не было обязанностей друг перед другом»: Деревянко — о свободе в браке, депрессии и отказе Путину «Не было обязанностей друг перед другом»: Деревянко — о свободе в браке, депрессии и отказе Путину
Звёзды , Фото , Мария Мельникова , Анфиса Чехова , Наталья Рудова , Дарья Коновалова , Надя Дорофеева , Настя Каменских , Виктория Дайнеко , Настасья Самбурская , Ингрид Олеринская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скорее всего, его карьера окончена»
«Скорее всего, его карьера окончена»
«Вышибла из бизнеса, из дома, из теплой постельки»
«Вышибла из бизнеса, из дома, из теплой постельки»
5 раз, когда звезды «засветили» больше, чем стоило
5 раз, когда звезды «засветили» больше, чем стоило
Девушка показала, как 20 кг могут изменить жизнь
Девушка показала, как 20 кг могут изменить жизнь
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Клипы российских звезд, взбесившие публику
10:37
Клипы российских звезд, взбесившие публику
Звёзды
Составлено меню для профилактики болезней легких
03:10
Составлено меню для профилактики болезней легких
Еда Здоровье
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
03:18
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
Дом и сад
Анна Нетребко показала изменения фигуры
03:00
Анна Нетребко показала изменения фигуры
Звёзды Красота
Какой сыр поможет похудеть
06:04
Какой сыр поможет похудеть
Еда Здоровье
Максим Галкин записал гимн самоизоляции
04:05
Максим Галкин записал гимн самоизоляции
Звёзды
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
10:10
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
Дети Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение