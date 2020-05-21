Откровенная поза на коленях 

В условиях самоизоляции звездам только и остается, что устраивать домашние фотосессии. Уже каждая уважающая себя Instagram-дива сфотографировалась, сидя на коленях.

Главные любительницы фотографий на коленях — это Ким Кардяшьян и Кайли Дженнер. Звезды реалити-шоу обожают эту позу за то, что она позволяет подчеркнуть их пышные формы. Этим она нравится и обладательнице гром-бедер Карди Би. Американки фотографируются, сидя на полу в гардеробных, на диване или посреди белоснежной постели, и восхищают фолловеров.