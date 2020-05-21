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Хайди Клум показала, как красит волосы в нижнем белье 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Модель показала, как красит волосы в нижнем белье
Фото: @heidiklum
Бывшая супермодель Хайди Клум показала своим подписчикам, как проводит время во время режима самоизоляции. Пикантное фото опубликовано в Instagram-аккаунте звезды.
На снимке 46-летняя Хайди Клум позирует в нижнем белье и черных сетчатых колготках. Супермодель сидит на стуле в саду в то время, как ее парикмахер Лоренцо Мартин делает ей окрашивание волос. Мастер делает процедуру в маске и перчатках, а на теле у него закреплен зонт.
«Дорогой, мы нашли способ это сделать! Высветление во время социального дистанцирования», — подписала снимок Хайди Клум.
@heidiklum
Пользователей Сети восхитил внешний вид звезды.
«У тебя тело 25-летней девушки. Потрясающе», — написал в комментариях к посту один из подписчиков.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как россиянка покоряет США.
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Звёзды , Хайди Клум , Лоренцо Мартин
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