Жена Эмина вышла на связь после новостей о разводе

Супруга Эмина Агаларова Алена Гаврилова вышла на связь после новостей о разводе.

После объявления о расставании Гаврилова стала реже появляться в социальных сетях. Но недавно модель опубликовала фото с дочерью Афиной, подписав его:

«Особенный день».

@agavrilova777

Подписчики Гавриловой заподозрили, что Агаларов забрал дочку себе, и теперь мать видится с ней редко. Поводом для слухов стало то, что Эмин с недавнего времени начал регулярно выкладывать снимки с Афиной.

«Дочка осталась с папой… Видимо, поэтому Алене так тяжело»,

— предположила одна из фанаток.

@eminofficial

Алена, в свою очередь, назвала домыслы поклонников глупостью и резко заявила:

«Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда».

О предстоящем разводе Агаларов сообщил около недели назад. Певец поблагодарил жену за годы, прожитые вместе, и выразил надежду на то, что им удастся сохранить дружеские отношения: