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Жена Агаларова вышла на связь после новостей о разводе 

Мира Маркина 1 час назад
Жена Эмина вышла на связь после новостей о разводе
Фото: @agavrilova777
Супруга Эмина Агаларова Алена Гаврилова вышла на связь после новостей о разводе.
После объявления о расставании Гаврилова стала реже появляться в социальных сетях. Но недавно модель опубликовала фото с дочерью Афиной, подписав его:
«Особенный день».
@agavrilova777
Подписчики Гавриловой заподозрили, что Агаларов забрал дочку себе, и теперь мать видится с ней редко. Поводом для слухов стало то, что Эмин с недавнего времени начал регулярно выкладывать снимки с Афиной.
«Дочка осталась с папой… Видимо, поэтому Алене так тяжело»,
— предположила одна из фанаток.
@eminofficial
Алена, в свою очередь, назвала домыслы поклонников глупостью и резко заявила:
«Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда».
О предстоящем разводе Агаларов сообщил около недели назад. Певец поблагодарил жену за годы, прожитые вместе, и выразил надежду на то, что им удастся сохранить дружеские отношения:
«Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро высказалась о разводе Агаларова.
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