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Эффектный карантин красоток, которых знает весь мир 

Диана Товсепова 1 час назад
Самоизоляцию и карантин не могут обойти даже самые известные и состоятельные люди этого мира. Встречаться с друзьями нельзя, рестораны закрыты, а вечеринок нигде нет. И мировые звезды вынуждены соблюдать те же самые правила, что и среднестатистический житель страны. Все потому, что за ними пристально следят в Сети поклонники.
Так, все семейство Кардашьян вот уже два месяца не собирается вместе и каждый оказался заперт в своем особняке. То же самое и с актрисами, моделями и другими селебрити.
Однако красавицы нашли, чем удивить поклонников. Они позируеют перед своими веб-камерами, загорают, обмазавшись кремами у своих бассейнов, и делают пикантные фото в огромных гардеробных и гаражах. "Рамблер" отыскал тех, кто проводит карантин с максимально пикантными снимками, не выходя за пределы своих роскошных домов.
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