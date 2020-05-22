Самоизоляцию и карантин не могут обойти даже самые известные и состоятельные люди этого мира. Встречаться с друзьями нельзя, рестораны закрыты, а вечеринок нигде нет. И мировые звезды вынуждены соблюдать те же самые правила, что и среднестатистический житель страны. Все потому, что за ними пристально следят в Сети поклонники.

Так, все семейство Кардашьян вот уже два месяца не собирается вместе и каждый оказался заперт в своем особняке. То же самое и с актрисами, моделями и другими селебрити.

Однако красавицы нашли, чем удивить поклонников. Они позируеют перед своими веб-камерами, загорают, обмазавшись кремами у своих бассейнов, и делают пикантные фото в огромных гардеробных и гаражах. "Рамблер" отыскал тех, кто проводит карантин с максимально пикантными снимками, не выходя за пределы своих роскошных домов.