Блогер Лена Миро высмеяла артиста Тарзана, который пожаловался на свои заработки. Об этом она высказалась в своем блоге.
Миро осадила танцора за то, что он заявил, что пенсионеры сидят дома и получают пенсию, а артисты из-за режима самоизоляции не могут работать.
"То есть, по логике Тарзана (если она у него вообще есть — эта логика), несчастные пенсионеры у нас купаются в достатке, а вот артисты, к коим Сергей причисляет себя, ещё долгое время будут страдать без заработков", — сообщила Миро.
После этого блогер сравнила заработки артистов, которые у них были на протяжении последних нескольких лет с зарплатами людей из других профессий.
"Зависть к пенсионерам сочится из уст Тарзана. Пенсии старики получают — ну, не гады ли?! Целых 15 тысяч имеет заслуженная учительница, 40 лет отпахавшая в школе. 14’900 имеет врач, отдавший здоровье своим пациентам! Ну, не гады ли в самом деле?! И это в то время, когда Тарзану жрать, кроме кабанихи Натахи, нечего", — отметила блогер.
В конце Лена Миро предложила Тарзана найти более актуальную сейчас работу, например, санитаром или строителем.
"Или можно пойти в доставку курьером. Санитаром в больницу — переворачивать пациентов в коме. Физической силе Тарзана можно найти применение всюду — да, вон, хоть дороги мести, вместо трактора! Может, тогда и деньги появятся? Легко ведь организовать бригаду «чёрных дыр» и не одну такую! Тарзан с Натахой — доставят еду и станцуют. Певица Зара, подметая улицу, может петь приятно. Наркопитомца Рудковской легко послать на обеды к строителям — лучшего собутыльника, чем Дима Билан, трудно найти — он вежливый и после первого стакана сразу заваливается на бок!", — заключила блогер, говоря о звездах российского шоу-бизнеса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Тарзан пожаловался на сокращение доходов из-за пандемии коронавируса.