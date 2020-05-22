Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миро высмеяла Тарзана за зависть пенсионерам 

Елизавета Назарова 1 час назад
Блогер Лена Миро высмеяла артиста Тарзана, который пожаловался на свои заработки. Об этом она высказалась в своем блоге.
Миро осадила танцора за то, что он заявил, что пенсионеры сидят дома и получают пенсию, а артисты из-за режима самоизоляции не могут работать.
"То есть, по логике Тарзана (если она у него вообще есть — эта логика), несчастные пенсионеры у нас купаются в достатке, а вот артисты, к коим Сергей причисляет себя, ещё долгое время будут страдать без заработков", — сообщила Миро.
После этого блогер сравнила заработки артистов, которые у них были на протяжении последних нескольких лет с зарплатами людей из других профессий.
"Зависть к пенсионерам сочится из уст Тарзана. Пенсии старики получают — ну, не гады ли?! Целых 15 тысяч имеет заслуженная учительница, 40 лет отпахавшая в школе. 14’900 имеет врач, отдавший здоровье своим пациентам! Ну, не гады ли в самом деле?! И это в то время, когда Тарзану жрать, кроме кабанихи Натахи, нечего", — отметила блогер.
В конце Лена Миро предложила Тарзана найти более актуальную сейчас работу, например, санитаром или строителем.
"Или можно пойти в доставку курьером. Санитаром в больницу — переворачивать пациентов в коме. Физической силе Тарзана можно найти применение всюду — да, вон, хоть дороги мести, вместо трактора! Может, тогда и деньги появятся? Легко ведь организовать бригаду «чёрных дыр» и не одну такую! Тарзан с Натахой — доставят еду и станцуют. Певица Зара, подметая улицу, может петь приятно. Наркопитомца Рудковской легко послать на обеды к строителям — лучшего собутыльника, чем Дима Билан, трудно найти — он вежливый и после первого стакана сразу заваливается на бок!", — заключила блогер, говоря о звездах российского шоу-бизнеса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Тарзан пожаловался на сокращение доходов из-за пандемии коронавируса.
Женский форум 15
Звёзды , Видео , Дима Билан , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячий карантин красоток, которых знает весь мир
Горячий карантин красоток, которых знает весь мир
Секреты обольщения японских гейш
Секреты обольщения японских гейш
Личный опыт: «Ушла от хорошего мужа и ненавижу себя за…
Личный опыт: «Ушла от хорошего мужа и ненавижу себя за…
Модель рискнула здоровьем ради увеличения ягодиц
Модель рискнула здоровьем ради увеличения ягодиц
Видео
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Названы неочевидные причины мешков под глазами
06:05
Названы неочевидные причины мешков под глазами
Красота Здоровье
Как правильно дезинфицировать квартиру
06:04
Как правильно дезинфицировать квартиру
Дом и сад Здоровье
Сколько мяса в современных сосисках
20:08
Сколько мяса в современных сосисках
Еда Здоровье
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
03:06
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
Звёзды
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
10:10
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
Здоровье
Диктор Светлана Моргунова лишилась единственного сына
03:10
Диктор Светлана Моргунова лишилась единственного сына
Звёзды Дети
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение