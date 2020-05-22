Блогер Лена Миро высмеяла артиста Тарзана, который пожаловался на свои заработки. Об этом она высказалась в своем блоге.

Миро осадила танцора за то, что он заявил, что пенсионеры сидят дома и получают пенсию, а артисты из-за режима самоизоляции не могут работать.

"То есть, по логике Тарзана (если она у него вообще есть — эта логика), несчастные пенсионеры у нас купаются в достатке, а вот артисты, к коим Сергей причисляет себя, ещё долгое время будут страдать без заработков", — сообщила Миро.

После этого блогер сравнила заработки артистов, которые у них были на протяжении последних нескольких лет с зарплатами людей из других профессий.

"Зависть к пенсионерам сочится из уст Тарзана. Пенсии старики получают — ну, не гады ли?! Целых 15 тысяч имеет заслуженная учительница, 40 лет отпахавшая в школе. 14’900 имеет врач, отдавший здоровье своим пациентам! Ну, не гады ли в самом деле?! И это в то время, когда Тарзану жрать, кроме кабанихи Натахи, нечего", — отметила блогер.

В конце Лена Миро предложила Тарзана найти более актуальную сейчас работу, например, санитаром или строителем.