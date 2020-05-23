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Бабкина рассказала о том, как перенесла болезнь 

Полина Алферова 2 часа назад
«Пять процентов жизни тебе оставалось»
Фото: РИА Новости
Певица Надежда Бабкина рассказала о своих ощущениях после того, как побывала фактически на грани жизни и смерти. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.
Надежда Георгиевна объяснила, что ее легкие были повреждены на 80 процентов. Но она узнала об этом только при переводе из реанимации в обычную палату.
«Они так на меня смотрят и говорят: "Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось», — призналась певица.
Кроме того, во время ее отсутствия заразился коронавирусом сын Бабкиной. Теперь они вместе проходят необходимые восстановительные процедуры.
22 мая Бабкина впервые после болезни посетила театр «Русская песня». Напомним, что она была госпитализирована 6 апреля.
Ранее «Рамблер» писал, что Тарзан пожаловался на нехватку средств.
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Звёзды , Надежда Бабкина
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