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Пригожин ответил на обвинения Шнурова 

Александра Нечаева 4 часа назад
Пригожин ответил на обвинения Шнурова
Фото: @prigozhin_iosif
Известный продюсер на личной странице микроблога опубликовал видео, в котором объяснил свои слова о "чудовищном положении" российских артистов.
Напомним, ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие люди творческих профессий оказались в ужасном положении из-за пандемии коронавируса. Продюсер в одном из интервью отметил, что некоторые артисты, включая даже популярных и востребованных звезд, лишились сейчас возможности зарабатывать и, по словам Пригожина, вынуждены "проедать то, что удалось в свое время скопить".
Заявление продюсера привлекли внимание многих людей, многих из которых разозлили слова знаменитости. В числе тех, кто резко отреагировал на слова Пригожина о бедственном положении звезд, оказался Сергей Шнуров. Музыкант посвятил Пригожину целое стихотворение, в котором предложил людям помочь семье продюсера "кто чем может" и пообещал выслать Пригожину сосиски. Стихотворение Шнуров разместил на личной странице в социальной сети.
Иосиф Пригожин ответил музыканту, опубликовав соответствующее видео в своем микроблоге. Продюсер заявил, что его слова вырвали из контекста, подчеркивая, что в своем заявлении он имел в виду не тех звезд, у которых есть финансовая подушка безопасности, а представителей и других творческих профессий, в частности, артистов цирка и театра.
Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что ты закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец,
— отметил Пригожин.
Продюсер призвал Шнурова внимательнее читать его интервью, а также самому позаботиться о людях, которые еще не успели добраться до вершин "музыкального Олимпа".
Ранее "Рамблер" писал о том что Надежда Бабкина рассказала, как перенесла болезнь.
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Звёзды , Надежда Бабкина , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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