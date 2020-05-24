Эта знойная красавица может похвастаться лучшим прессом в Мексике. 32-летняя Барбара де Региль обладает умопомрачительной фигурой и с удовольствием демонстрирует ее на горячих фотографиях. Ее шесть кубиков на животе сводят с ума миллионы поклонников в соцсетях. Актриса, которая увлекается фитнесом, поделилась секретами идеального тела. Узнайте, какой режим соблюдает красотка, из нашего материала. Актриса, которая может похвастаться лучшим прессом в Мексике, рассказала, как ей удалось достичь идеальных шести кубиков на животе. У 32-летней Барбары де Региль более четырех миллионов подписчиков в соцсетях. Она обожает фитнес, а еще снимается в кино и различных телепроектах. Горячая брюнетка говорит, что достигла таких потрясающих результатов благодаря регулярным тренировкам в зале и правильному питанию. Она не употребляет сахара, а на десерт ест желе, попкорн и фрукты.

В рационе Барбары много свежих овощей и белковых продуктов. Актриса следит за размером порций и не употребляет больше, чем сможет сжечь. Тем не менее, она всегда съедает полноценный завтрак, обед и ужин.

Мексиканка любит готовить, но всегда отдает предпочтение здоровой еде. Она говорит, что если бы не стала актрисой, то смогла бы быть поваром. Красотка старается следовать режиму тренировок и занимается каждый день. Барбара рано ложится спать и рано просыпается.

Актриса признается, что иногда позволяет себе побаловаться пиццей и мороженым.

Барбара часто записывает свои тренировки на видео или транслирует занятия онлайн для подписчиков. Съемки не всегда проходят гладко. Недавно во время фитнес-класса, который смотрели онлайн 20 000 пользователей, брюнетка упала с лестницы. К счастью, все обошлось легким испугом. Видео с падением просмотрели более 435 000 раз. Подписчики шутили и спрашивали мексиканку о ее самочувствии.