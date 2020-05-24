«После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»

Гостями артистки стали ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и его подопечный, премьер Большого театра Денис Родькин

Цискаридзе рассказал, как однажды спас своего подопечного от меркантильной девушки. Он рассказал, что она пыталась заставить его жениться из-за денег. По мнению танцора, таких женщин стоит называть "марамойками".

В ответ на это Степаненко задалась вопросом, почему мужчин тянет к подобным женщинам. Цискаридзе ответил, что это связано с юностью и неопытностью, а мужчины ведутся на такое после 40 лет.

После ведущая спросила, тянет ли мужчин на таких женщин после 74 лет. «Ой, это еще хуже, Лена», — ответил танцор.