«После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»

Елена Степаненко обсудила неравный брак вместе с Николаем Цискаридзе. Об этом она высказалась в своем шоу "Еще не вечер".
Гостями артистки стали ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и его подопечный, премьер Большого театра Денис Родькин.
Цискаридзе рассказал, как однажды спас своего подопечного от меркантильной девушки. Он рассказал, что она пыталась заставить его жениться из-за денег. По мнению танцора, таких женщин стоит называть "марамойками".
В ответ на это Степаненко задалась вопросом, почему мужчин тянет к подобным женщинам. Цискаридзе ответил, что это связано с юностью и неопытностью, а мужчины ведутся на такое после 40 лет.
После ведущая спросила, тянет ли мужчин на таких женщин после 74 лет. «Ой, это еще хуже, Лена», — ответил танцор.
«Молодец Лена, хорошо подколола Петросяна, маромойку в 74 года мужики находят», «ДА! После 70 точно тянутся к марамойкам», — написали в комментариях к выпуску пользователи.
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