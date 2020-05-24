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Тарзан опроверг свои слова о нехватке денег 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Тарзан опроверг свои слова о нехватке денег
Фото: @tarzan___official
Тарзан отказался о своих слов о нехватке денег у артистов и пригрозил журналистам за распространение ложной информации. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Сергей Глушко заявил, что журналисты из "Комсомольской правды" переврали его слова про то, что артисты не имеют ни копейки, в отличие от пенсионеров.
«Журналистка задала мне вопросы и растворилась с улыбкой, а потом появился этот бред, который сейчас все муссируют, из-за на мою несчастную голову обрушился весь ваш праведный гнев. Я не знаю, что тут говорить. Ребята, это фейк. Это не первый случай, когда СМИ, а особенно «Комсомольская правда», делают это. Переврать, вырвать из контекста, вывернуть, извратить суть сказанного — в этом наши горе-журналисты преуспели. Еще раз: статья фейковая, я говорил вообще не так, в другом контексте, и вообще про другое. Я априори не мог сказать все, что мне приписывают», — заявил Тарзан.
После этого Галушко пригрозил журналистке, которая переврала его слова. По его словам, девушку должна настигнуть карма.
«То, что Вы сделали, ну… Бог вам судья. Я желаю Вам всяческого здоровья, но я Вас умоляю: будьте аккуратны. Потому что карму ещё никто не отменял. Если вас ещё за эти два дня молнией нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо. Написав этот бред про меня, вы сами обрекаете себя. Будьте аккуратны. Вам за всё воздастся», — заключил артист.
Ранее "Рамблер" сообщал, что муж Полины Гагариной оставил тревожное сообщение в Сети после слухов о разводе.
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Звёзды , Сергей Глушко , Полина Гагарина , Комсомольская правда
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