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Шнуров обещает Пригожину с женой сосиски 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите видео и узнайте о скандале, недавно разразившемся в отечественном шоу-бизнесе. Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что многие творческие люди сейчас находятся в сложном положении, а певцы Сергей Шнуров и Григорий Лепс высмеяли это заявление, напомнив о простых гражданах. Сергей Шнуров и вовсе опубликовал стихотворение, в котором пообещал накормить «бедствующих» Пригожина и его супругу певицу Валерию сосисками из «Пятёрочки».
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Лобода показала настоящее лицо без вмешательств.
Звёзды , Видео , Григорий Лепс , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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