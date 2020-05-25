Шнуров обещает Пригожину с женой сосиски 

Смотрите видео и узнайте о скандале, недавно разразившемся в отечественном шоу-бизнесе. Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что многие творческие люди сейчас находятся в сложном положении, а певцы Сергей Шнуров и Григорий Лепс высмеяли это заявление, напомнив о простых гражданах. Сергей Шнуров и вовсе опубликовал стихотворение, в котором пообещал накормить «бедствующих» Пригожина и его супругу певицу Валерию сосисками из «Пятёрочки».
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Лобода показала настоящее лицо без вмешательств.