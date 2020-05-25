Похоронившая мужа Диденко сделала новую грудь

Все новости на карте

Екатерина Диденко, чей муж погиб из-за сухого льда, сделала себе операцию по увеличению груди. Она опубликовала фотографию после пластической операции в своем Instagram-аккаунте.

"Маленькая грудь — это был мой комплекс с детства. Годам к 20 я перестала себя стесняться, начала любить себя, за что благодарна Валентину. Любить— любила, но мысли о пластике жили со мной долгие годы", — написала девушка.

Она рассказала, что планировала увеличить грудь еще до гибели супруга. Они договорились, что Диденко сделает операцию после рождения третьего ребенка.

@didenko.katerina

"Раз уж, судьба разнесла в пух и прах все наши планы, и уже ничего не вернуть — я решила сделать то, о чем мечтала лет 10…Я хочу смотреть в зеркало, и чтоб мне нравилось в нем отражение. Мне сейчас жизненно необходимы положительные эмоции".

Перед операцией девушка устроила со своими друзьями проводы старой груди.