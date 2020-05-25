Похоронившая мужа Диденко сделала новую грудь

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Диденко сделала операцию по увеличению груди 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Екатерина Диденко, чей муж погиб из-за сухого льда, сделала себе операцию по увеличению груди. Она опубликовала фотографию после пластической операции в своем Instagram-аккаунте.
"Маленькая грудь — это был мой комплекс с детства. Годам к 20 я перестала себя стесняться, начала любить себя, за что благодарна Валентину. Любить— любила, но мысли о пластике жили со мной долгие годы", — написала девушка.
Она рассказала, что планировала увеличить грудь еще до гибели супруга. Они договорились, что Диденко сделает операцию после рождения третьего ребенка.
@didenko.katerina
"Раз уж, судьба разнесла в пух и прах все наши планы, и уже ничего не вернуть — я решила сделать то, о чем мечтала лет 10…Я хочу смотреть в зеркало, и чтоб мне нравилось в нем отражение. Мне сейчас жизненно необходимы положительные эмоции".
Перед операцией девушка устроила со своими друзьями проводы старой груди.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Лобода показала настоящее лицо без вмешательств.
Женский форум 16
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