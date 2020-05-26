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Жена Джигана ставит вопрос, а не точку 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Предполагаемый разрыв Оксаны Самойловой и популярного рэп-исполнителя Джигана стал одной из самых обсуждаемых тем. И чем дальше, тем больше вопросов, слухов и домыслов. Оксана Самойлова решила прервать молчание и прояснить свою позицию.
Оксана обратилась к своим поклонникам со своей страницы в Instagram и напомнила, что это единственный источник верной информации, так как интервью она не дает. При этом девушка подчеркивает, что ей действительно важно продолжать быть честной со своими подписчиками.
"Дом мы не продаем и продавать никогда не собирались. Это кто-то просто придумал. Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня все хорошо. Я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно", — расставила все точки над i Оксана.
Также она отметила, что "все остальное под большим вопросом".
Ранее "Рамблер" писал о том, что Самойлова потребует от Джигана половину доходов.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Оксана Самойлова
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