Самая красивая женщина снялась в бикини на карантине

Супермодель Белла Хадид, которая была названа самой красивой женщиной в мире, поделилась фото в купальнике на карантине. Снимок она выложила в Instagram.
Хадид опубликовала серию фото и видео. На одном из кадров она сделала селфи на шезлонге, за ним идут видео лошадей, а в конце она показала свою фигуру в купальнике.
@bellahadid
Супермодель попозировала в зеленом микробикини. Подписчики восхитились фигурой девушки.
"Самая милая деревенская девчонка", "Ты невероятная!", "Наконец-то королева благословила нас", "Невероятно красивая!", — написали подписчики Беллы.
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