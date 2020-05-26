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Самая красивая женщина снялась в купальнике на карантине 

Рамблер 2 часа назад
Самая красивая женщина снялась в бикини на карантине
Фото: @bellahadid
Супермодель Белла Хадид, которая была названа самой красивой женщиной в мире, поделилась фото в купальнике на карантине. Снимок она выложила в Instagram.
Хадид опубликовала серию фото и видео. На одном из кадров она сделала селфи на шезлонге, за ним идут видео лошадей, а в конце она показала свою фигуру в купальнике.
@bellahadid
Супермодель попозировала в зеленом микробикини. Подписчики восхитились фигурой девушки.
"Самая милая деревенская девчонка", "Ты невероятная!", "Наконец-то королева благословила нас", "Невероятно красивая!", — написали подписчики Беллы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Яна Рудковская порадовалась выгоде с хейтеров.
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Звёзды , Яна Рудковская
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