Самая красивая женщина снялась в бикини на карантине

Супермодель Белла Хадид, которая была названа самой красивой женщиной в мире, поделилась фото в купальнике на карантине. Снимок она выложила в Instagram.

Хадид опубликовала серию фото и видео. На одном из кадров она сделала селфи на шезлонге, за ним идут видео лошадей, а в конце она показала свою фигуру в купальнике.

@bellahadid

Супермодель попозировала в зеленом микробикини. Подписчики восхитились фигурой девушки.