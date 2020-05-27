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Пелагея официально подала на развод с Телегиным 

Мира Маркина 1 час назад
Пелагея официально подала на развод с Телегиным
Фото: @pelageya_insta
Пелагея официально подала документы на развод с хоккеистом Иваном Телегиным. В ближайшие дни будет назначена дата первого заседания по громкому процессу.
Документы о расторжении брака артистка подала не на мировой участок, а на судебный. Это значит, что часть вопросов экс-супруги будут решать посредством адвокатов. Предполагается, что в данном случае речь скорее всего идет о разделе имущества и уплате алиментов, — пара воспитывает 3-летнюю дочь Таисию.
Ранее Пелагея говорила, что никаких конфликтов при разводе у них с Телегиным возникнуть не должно. Хоккеист остался жить в своем загородном доме, стоимость которого оценивается в 75 миллионов рублей. Певице же досталась московская квартира, в которой она проживает с дочерью.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гагарина прервала молчание после слухов о разводе.
@pelageya_insta
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