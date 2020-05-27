Пелагея официально подала на развод с Телегиным 

Пелагея официально подала документы на развод с хоккеистом Иваном Телегиным . В ближайшие дни будет назначена дата первого заседания по громкому процессу.

Документы о расторжении брака артистка подала не на мировой участок, а на судебный. Это значит, что часть вопросов экс-супруги будут решать посредством адвокатов. Предполагается, что в данном случае речь скорее всего идет о разделе имущества и уплате алиментов, — пара воспитывает 3-летнюю дочь Таисию.

Ранее Пелагея говорила, что никаких конфликтов при разводе у них с Телегиным возникнуть не должно. Хоккеист остался жить в своем загородном доме, стоимость которого оценивается в 75 миллионов рублей. Певице же досталась московская квартира, в которой она проживает с дочерью.