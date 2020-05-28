Раскрыт секрет похорошевшей Бабкиной 

Народная артистка Надежда Бабкина после продолжительной болезни предстала перед публикой и сразила всех своим ослепительным видом. Певица сбросила 30 килограмм, а вместе с этим стала выглядеть значительно помолодевшей.
Такую перемену во внешности не смогли оставить без внимания. Стали появляться слухи, что звезда посещала совсем иную больницу — клинику пластической хирургии. Но ясность быстро внес историк моды Александр Васильев, который заступился за артистку. Ведущий убежден, что Бабкина не может позволить себе плохо выглядеть на публике, поэтому прилагает все усилия, чтобы быть ослепительной.
"Если с Надежды Георгиевны все смыть, то, конечно, она уже не будет выглядеть такой здоровой. Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее. А если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные зубы, то это будет еще более хорошее впечатление",
— высказал он свое мнение в беседе с изданием "Собеседник".
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