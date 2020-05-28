Вдову Караченцова пристыдили за жалобы на бедность

Вдове актера Николая Караченцова Людмиле Поргиной припомнили жалобы на отсутствие денег. На днях Поргина рассказала журналистам о своей непростой жизненной ситуации:

"Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на всё это".

Среди широкой общественности сочувствия она не встретила. Так, ее коллега актриса Татьяна Бронзова пристыдила артистку. Она напомнила Поргиной о ее хорошей пенсии в 50 тысяч рублей, а также заметила, что сидит на подмосковной вилле, стоимость которой составляет порядка 400 миллионов рублей. Кроме того, во владении Поргиной — элитная квартира в Москве и дом на побережье Черного моря в Болгарии, пишет "Царьград".

В беседе с изданием "Комсомольская правда" Бронзова отметила, что ей стыдно за своих коллег, которые жалуются на бедность.