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Вдову Караченцова пристыдили за жалобы на отсутствие денег 

Стелла Шмель 27 минут назад
Вдову Караченцова пристыдили за жалобы на бедность
Фото: globallookpress.com
Вдове актера Николая Караченцова Людмиле Поргиной припомнили жалобы на отсутствие денег. На днях Поргина рассказала журналистам о своей непростой жизненной ситуации:
"Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на всё это".
Среди широкой общественности сочувствия она не встретила. Так, ее коллега актриса Татьяна Бронзова пристыдила артистку. Она напомнила Поргиной о ее хорошей пенсии в 50 тысяч рублей, а также заметила, что сидит на подмосковной вилле, стоимость которой составляет порядка 400 миллионов рублей. Кроме того, во владении Поргиной — элитная квартира в Москве и дом на побережье Черного моря в Болгарии, пишет "Царьград".
В беседе с изданием "Комсомольская правда" Бронзова отметила, что ей стыдно за своих коллег, которые жалуются на бедность.
Ранее "Рамблер" писал, что Елена Воробей пожаловалась на безденежье.
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Звёзды , Николай Караченцов , Елена Воробей , Татьяна Бронзова , Царьград ТВ , Комсомольская правда
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