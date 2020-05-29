Знаменитости подали документы в ФНС на получение МРОТ (минимального размера оплаты труда). На сегодняшний день эта сумма составляет 12 130 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал выплаты в размере МРОТ на каждого сотрудника компании, пострадавшей в период кризиса на фоне пандемии COVID-19. Однако есть оговорки: в период эпидемии компании не должны сокращать более 10% своих сотрудников.

В связи с этим выплаты от государства не получит Григорий Лепс. Певец подал заявку на государственную поддержку своей ювелирной компании GL Jewelry, у него 20% акций. Однако в период пандемии сокращения в компании составили более 10%.

В той же ситуации оказался и продюсер Иосиф Пригожин. Вместе с музыкантом Эмином Агаларовым у него ресторанный бизнес "Гуд Фуд Стайл". Компания также не прошла проверку, ведь в марте сокращения сотрудников превысили 10%.

Компания Леонида Агутина осталась без государственных выплат по той же причине.