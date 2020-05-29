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Лепс, Пригожин, Агутин и другие звезды потребовали выплат от государства 

Мира Маркина 4 часа назад
Звезды российского шоу-бизнеса, в числе которых Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Леонид Агутин и Николай Басков потребовали от государства выплат.
Знаменитости подали документы в ФНС на получение МРОТ (минимального размера оплаты труда). На сегодняшний день эта сумма составляет 12 130 рублей.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал выплаты в размере МРОТ на каждого сотрудника компании, пострадавшей в период кризиса на фоне пандемии COVID-19. Однако есть оговорки: в период эпидемии компании не должны сокращать более 10% своих сотрудников.
В связи с этим выплаты от государства не получит Григорий Лепс. Певец подал заявку на государственную поддержку своей ювелирной компании GL Jewelry, у него 20% акций. Однако в период пандемии сокращения в компании составили более 10%.
В той же ситуации оказался и продюсер Иосиф Пригожин. Вместе с музыкантом Эмином Агаларовым у него ресторанный бизнес "Гуд Фуд Стайл". Компания также не прошла проверку, ведь в марте сокращения сотрудников превысили 10%.
Компания Леонида Агутина осталась без государственных выплат по той же причине.
Однако некоторым звездам все же удалось получить деньги. В их числе певцы Дима Билан, Николай Басков и телеведущая Регина Тодоренко.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Шаляпин прошелся по шоу-бизнесу.
Женский форум 302
Звёзды , Видео , Григорий Лепс , Леонид Агутин , Николай Басков , Дима Билан , Регина Тодоренко , Владимир Путин , Иосиф Пригожин , Федеральная налоговая служба
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