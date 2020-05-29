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«В половых делах соображаю»: Тарзан освоил новую профессию 

Мира Маркина 2 часа назад
Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, освоил новую профессию, о чем рассказал в своем Instagram.
Не так давно общественность возмутили слова Тарзана о том, что в период пандемии артисты бедствуют. При этом Глушко отметил, что пенсионерам, в отличие от звезд, не стоит жаловаться, ведь они хотя бы получают пенсию.
После этих слов на Тарзана тут же обрушились с критикой в социальных сетях. В ответ на это он опубликовал снимок, где предстал в роли уборщицы: Глушко сидит с половой тряпкой, а на голове у него платок:
«Устроился на работу. По специальности. В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом. Всем добра!».
@tarzan___official
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Тарзан опроверг свои слова о нехватке денег.
Звёзды , Видео , Сергей Глушко
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