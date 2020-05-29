Сергей Глушко , более известный под псевдонимом Тарзан, освоил новую профессию, о чем рассказал в своем Instagram.

Не так давно общественность возмутили слова Тарзана о том, что в период пандемии артисты бедствуют. При этом Глушко отметил, что пенсионерам, в отличие от звезд, не стоит жаловаться, ведь они хотя бы получают пенсию.

После этих слов на Тарзана тут же обрушились с критикой в социальных сетях. В ответ на это он опубликовал снимок, где предстал в роли уборщицы: Глушко сидит с половой тряпкой, а на голове у него платок:

«Устроился на работу. По специальности. В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом. Всем добра!».