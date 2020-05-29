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Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России 

Елена Красовская 7 часов назад
Видео напоминает, какие скандалы разразились в шоу-бизнесе во время карантина. Несмотря на самоизоляцию, звёзды находят способы эпатировать публику и раздражать хейтеров. Один из самых громких скандалов последнего времени разразился вокруг телеведущей Регины Тодоренко, сделавшей нелепое заявление по поводу домашнего насилия. Не менее вздорные ситуации спровоцировали и другие отечественные знаменитости.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Лепс, Пригожин, Агутин и другие звёзды потребовали выплат от государства.
Звёзды , Видео , Регина Тодоренко
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