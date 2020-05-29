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«Только молодость обладает привлекательностью»: Миро высмеяла надежды Седоковой 

Мира Маркина 1 час назад
Скандально известный блогер и светский хроникер Лена Миро высмеяла надежда Анны Седоковой.
В одном из интервью певица заявила, что планирует "быть самой сексуальной бабушкой для своего дедули". Эта фраза насмешила Миро, ведь, по мнению блогера, Седокова "уже находится в биологическом возрасте бабки, но до сих пор этого не поняла".
"Умные женщины знают: сексуальных бабушек не бывает. У женской сексуальности есть срок годности, и он — значительно короче, чем у осетрины.
Дуры искренне верят в то, что, если будут очень стараться, то останутся желанными даже в предверии климакса.
Чушь собачья".
В подтверждение своих слов блогер привела в пример Шэрон Стоун. По словам Миро, культовая сцена из фильма "Основной инстинкт", где 34-летняя Стоун широко расставила ноги, была сексуальной. Однако сейчас "бабушка Шэрон вызывает единственное желание: отвести от нее взгляд".
"Бессрочность женской сексуальной привлекательности — миф, созданный маркетологами для того, чтобы выставлять куриц на бабки, заставляя их платить за то, что купить нельзя: молодость".
В завершение поста Миро заключила, что "только молодость обладает сексуальной привлекательностью", после чего спросила мнения своих подписчиков на этот счет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро разнесла Рудковскую и Кудрявцеву.
Женский форум 4
Звёзды , Видео , Шэрон Стоун , Лена Миро
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