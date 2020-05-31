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Дочь Ефремова хочет сменить пол и жениться на подруге 

Полина Алферова 3 часа назад
Дочь Ефремова хочет сменить пол и жениться
Фото: @amefremova
Дочь актера Михаила Ефремова и его супруги актрисы Ксении Качалиной Анна-Мария приняла участие в ток-шоу «Секрет на миллион». Там она рассказала Лере Кудрявцевой о своей склонности к трансгендерному поведению. Анна-Мария объяснила, что считает себя небинарной персоной — то есть человеком, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу.
«Поэтому я периодически говорю о себе в мужском роде, а периодически в женском», — уточнила девушка.
Анна-Мария также призналась, что состоит в отношениях с девушкой. В будущем она планирует уехать в Англию, официально оформить брак со своей избранницей и усыновить ребенка.
Девушка рассказала, что отец знает о ее планах и воспринимает ее ориентацию более-менее нейтрально. Конфликтов из-за этого не возникает.
Ранее «Рамблер» писал, что Валерия пожаловалась на «дебильную аудиторию».
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Звёзды , Михаил Ефремов , Лера Кудрявцева , Ксения Качалина
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