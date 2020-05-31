Дочь Ефремова хочет сменить пол и жениться

Дочь актера Михаила Ефремова и его супруги актрисы Ксении Качалиной Анна-Мария приняла участие в ток-шоу «Секрет на миллион». Там она рассказала Лере Кудрявцевой о своей склонности к трансгендерному поведению. Анна-Мария объяснила, что считает себя небинарной персоной — то есть человеком, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

«Поэтому я периодически говорю о себе в мужском роде, а периодически в женском», — уточнила девушка.

Анна-Мария также призналась, что состоит в отношениях с девушкой. В будущем она планирует уехать в Англию, официально оформить брак со своей избранницей и усыновить ребенка.

Девушка рассказала, что отец знает о ее планах и воспринимает ее ориентацию более-менее нейтрально. Конфликтов из-за этого не возникает.