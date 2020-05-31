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«Развелась — разделась»: Миро прошлась по Климовой 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Скандальный блогер Лена Миро не устает комментировать поведение российских звезд на карантине. На этот раз досталось актрисе Екатерине Климовой. Артистка опубликовала видео на своей странице в Instgram: в кадре на ней тонкая шелковая сорочка или топ, что и привлекло внимание блогера.
@klimovagram
Миро не стала сдерживаться в оценках:
"Как только нашу бабу бросает муж, она автоматически раздевается. Прям условный рефлекс какой-то: развелась — разделась!"
По мнению блогера, такое поведение не достойно матери четверых детей, ведь у нее подрастают сыновья, друзья которых наверняка могут увидеть такие откровенные кадры.
"Актриска совершенно не думает, что, выставляя в Эскортограм фоточки себя полуголенькой — то в чулочках, то в тонюсенькой сорочке, сквозь которую отчётливо видны её соски, — она подставляет своих мальчишек под удар", — объясняет Миро.
Блогер напоминает, что мать должна оставаться святой женщиной для своих детей, а не заниматься поисками мужчины. Только в этом случае дети вырастут и станут взрослыми со стабильной психикой.
Ранее "Рамблер" писал о том, что дочь Ефремова хочет сменить пол и жениться   на подруге.
Женский форум 8
Звёзды , Видео , Екатерина Климова , Лена Миро
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