Скандальный блогер Лена Миро не устает комментировать поведение российских звезд на карантине. На этот раз досталось актрисе Екатерине Климовой . Артистка опубликовала видео на своей странице в Instgram: в кадре на ней тонкая шелковая сорочка или топ, что и привлекло внимание блогера.

@klimovagram

Миро не стала сдерживаться в оценках:

"Как только нашу бабу бросает муж, она автоматически раздевается. Прям условный рефлекс какой-то: развелась — разделась!"

По мнению блогера, такое поведение не достойно матери четверых детей, ведь у нее подрастают сыновья, друзья которых наверняка могут увидеть такие откровенные кадры.

"Актриска совершенно не думает, что, выставляя в Эскортограм фоточки себя полуголенькой — то в чулочках, то в тонюсенькой сорочке, сквозь которую отчётливо видны её соски, — она подставляет своих мальчишек под удар", — объясняет Миро.

Блогер напоминает, что мать должна оставаться святой женщиной для своих детей, а не заниматься поисками мужчины. Только в этом случае дети вырастут и станут взрослыми со стабильной психикой.